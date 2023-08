Alex Marquez vince la Sprint di Silverstone e interrompe un digiuno che durava da esattamente quattro anni. Uno dei primi a complimentarsi con lui subito dopo il traguardo è il fratello Marc, solo 18° ma visibilmente felice per il successo del "fratellino". La MotoGP torna in pista domenica per la gara, LIVE alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

SPRINT RACE, CRONACA E HIGHLIGHTS