Alex Marquez interrompe nella Sprint un digiuno di quattro anni, dominando la gara e venendo solo spaventato da un Bezzecchi che partirà dalla pole. L'Aprilia si conferma forte, da verificare se la Ducati avrà risolto i problemi di Bagnaia, sabato appena 14°.

Sono passati quattro anni dalla sua ultima vittoria, Alex Marquez ha voluto chiudere così un periodo lungo, forse troppo lungo, per chi ha conquistato due mondiali in Moto3 e Moto2. Il pilota spagnolo ha preso la testa della gara al secondo giro tenendo un ritmo insostenibile per tutti. Solo Marco Bezzecchi è riuscito a seguire Marquez arrivando anche a pochi decimi nell’ultimo giro. Con il secondo posto, il pilota del team Mooney VR46 ha accorciato in classifica su Bagnaia e ora è a 27 punti dal campione del mondo. Terzo posto per Maverick Vinales che ha sistemato un altro tassello nel suo rapporto con l’Aprilia, dopo aver migliorato le partenze e i sorpassi, nella sprint è andato forte anche sul bagnato.

Gara difficile, invece, per Pecco Bagnaia che ha finito in 14^ posizione. Una prestazione troppo brutta per essere vera, per il box Ducati saranno ore importanti per trovare una spiegazione. Bagnaia è andato forte sul bagnato in qualifica per poi perdersi in gara senza aver modificato il set up. E’ vero che la pista era meno bagnata nel pomeriggio ma una prestazione così negativa è difficile da spiegare. Male anche le case giapponesi: sulla Yamaha, Franco Morbidelli è arrivato 15^, Quartararo solo 21^, mentre Marc Marquez, 18^ al traguardo, a un certo punto ha addirittura aspettato Mir per farsi passare e seguirlo così da vedere il comportamento della Honda da dietro. Un fatto davvero inedito in gara per uno dei piloti migliori nella storia dello sport e per la casa più vincente del mondiale.