Una grande vittoria per il team di Noale e Aleix Espargaró in Gran Bretagna. Dopo le celebrazioni sul podio, foto di gruppo nel box di Silverstone per far festa con il pilota spagnolo, la sua famiglia e tutto il team. E a un certo punto parte il coro: "Un capitano, c'è solo un capitano!". La MotoGP torna nel weekend del 20 agosto in Austria: live su Sky e streaming su NOW

