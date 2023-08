A Silverstone è stato un weekend da dimenticare, l'ennesimo, per Honda e Yamaha e per i suoi piloti di punta, Marc Marquez e Fabio Quartararo. Lo spagnolo ha prima rinunciato a correre la Sprint del sabato, decidendo di farsi sorpassare dal compagno di squadra Mir per testare il comportamento della moto giapponese, poi ha chiuso il Gran Premio della domenica (come spesso in questo 2023) per terra, dopo aver tamponato Enea Bastianini. Se possibile è andata peggio al francese, che sabato non ha mai trovato il feeling giusto sul bagnato, chiudendo la peggior qualifica della sua vita al 22° e ultimo posto. In gara non è andata certo meglio al 'Diablo', che ha finito la Sprint in 21^ posizione e ha terminato il GP in 15^ dopo un cambio di moto successivo a un incidente con Luca Marini. Insomma, una tre giorni davvero complicata per due campioni del mondo, piloti abituati solitamente a lottare per podi e vittorie e non certo per rosicchiare qualche punto qua e là.