A Silverstone Aleix Espargaró ha interrotto un digiuno di successi che durava da 490 giorni, confermando la striscia di 9 vincitori diversi negli ultimi 9 anni (Bagnaia ha mancato il bis per poche curve dopo il trionfo del 2022). Bezzecchi ha spezzato una maledizione in qualifica per i nostri colori, diventando il primo poleman italiano sul circuito inglese. Poi in gara, con la caduta, ne ha confermata un'altra: è dal 2014 che a Silverstone non vince chi parte davanti a tutti in griglia...

Aleix Espargaró ha raddoppiato: dopo un’attesa di 490 giorni è riuscito a vincere la sua seconda gara MotoGP, grazie ad un sorpasso a Pecco Bagnaia all’ultimo giro. Il pilota Aprilia ha compiuto un’impresa non da poco: a Silverstone non si era mai vinto partendo al di sotto della seconda fila dello schieramento, e lui ci è riuscito dalla 12^ posizione, ben due file più in basso. Espargaró è diventato così il 9° vincitore nelle ultime 9 edizioni del GP inglese dopo Lorenzo, Marc Marquez, Rossi, Vinales, Dovizioso, Rins, Quartararo, Bagnaia; negando proprio a quest’ultimo la possibilità di essere il primo a ripetersi dal 2012-2013 (Lorenzo).

Aleix interrompe la sequenza di vittorie Ducati

Anche sul versante delle moto vincenti si registra la massima varietà: 5 moto diverse per le ultime 5 vittorie (Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Aprilia). Aleix ha interrotto una sequenza di 5 vittorie Ducati: il marchio di Borgo Panigale era ad una sola lunghezza dalla sua sequenza migliore, registrata l’anno scorso da Assen a Motegi.

La prima pole italiana

Marco Bezzecchi ha sfatato una maledizione, ma ne ha perpetuata un’altra. Partiamo con le buone notizie: Bez è stato il primo italiano in pole a Silverstone in top-class. Sembra incredibile, ma qui non avevamo mai conquistato la prima posizione in qualifica, con la beffa aggiuntiva di aver visto un italiano secondo in griglia in ben 9 occasioni! Purtroppo, però, è un dato che resta confinato al sabato, perché di recente a Silverstone la pole non porta fortuna. Ed eccoci alla seconda “maledizione”: nelle ultime 10 gare corse a Silverstone, il poleman ha vinto una volta sola: Marc Marquez nel 2014…

Crisi giapponese

A Silverstone la crisi dei marchi giapponesi contro quelli europei è stata particolarmente drammatica, ed è sfociata praticamente in due gare separate. I prodromi si erano già visti nella Sprint: a lungo le 6 moto giapponesi hanno occupato gli ultimi 6 posti in classifica, poi il calo di Raul Fernandez (ha perso 4 posizioni negli ultimi due giri) ha relativamente ridimensionato la situazione in un 5 negli ultimi 6, ma in gara la sentenza è stata inappellabile: 4 moto giapponesi negli ultimi 4 posti.