Bagnaia: "Dobbiamo mantenere questa costanza"

Il leader del Mondiale ha parlato in vista del prossimo Gp d'Austria: "È storicamente una pista favorevole alle caratteristiche della nostra moto, al momento il nostro obiettivo è quello di essere costanti". Bastianini: "L’ultimo Gran Premio a Silverstone non è sicuramente andato come speravamo, voglio tornare a essere competitivo"

Il mondiale di MotoGp è arrivato al giro di boa. Domenica si torna in pista a Spielberg, tracciato dove sia Bagnaia che Bastianini hanno mostrato feeling in passato. Il leader del mondiale vuole consolidare il suo piazzamento in testa alla classifica: "Sono molto contento di tornare a correre in Austria , una pista che mi piace molto e sulla quale sono riuscito ad ottenere una bella vittoria lo scorso anno - ha dichiarato Pecco a pochi giorni dal Gp sulla pista del RedBull Ring -. È storicamente una pista favorevole alle caratteristiche della nostra moto , ma penso che quest’anno saranno tanti i piloti in grado di lottare per un buon risultato qui. Al momento il nostro obiettivo è quello di essere costanti e cercare di fare sempre del nostro meglio. Sono fiducioso e non vedo l’ora di iniziare il fine settimana”.

Bastianini: "L'obiettivo è tornare a essere competitivo"

A caccia di riscatto, invece, Enea Bastianini dopo il complicato weekend vissuto nello scorso Gp in Gran Bretagna. "L’ultimo Gran Premio a Silverstone non è sicuramente andato come speravamo - ha spiegato il 25enne, protagonista l'anno scorso della pole sul tracciato austriaco -, ma è stato per me il primo vero fine settimana in cui ho potuto lavorare al 100%, senza problemi fisici. Abbiamo raccolto dati importanti che ci serviranno per poter fare altri passi in avanti. Al momento non sono riuscito ancora a trovare il giusto feeling con la mia Desmosedici GP perciò l’obiettivo principale ora è quello di ritrovare le sensazioni che mi permettano di essere competitivo”