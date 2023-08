Aleix Espargaró: "Mai dimenticare di divertirci"

Rispondendo a un giovane pilota presente a Spielberg, uno dei tanti che la Dorna schiera ad ogni conferenza stampa del giovedì, Aleix Espargaró ha rivelato (forse più a se stesso che al giovane ammiratore) una verità tanto ovvia quanto fondamentale per chi fa il suo mestiere: " Non bisogna mai dimenticare che bisogna divertirsi . E non sempre noi professionisti ce lo ricordiamo". Un consiglio, un avvertimento, ma anche un'ammissione per chi, come lui e tanti altri, tende a mettere il risultato davanti a ogni cosa.

Espargaró e l'Aprilia, una stagione tra alti e bassi

Quest’anno la stagione di Aleix Espargaró è partita decisamente sottotono: una manciata di punti nelle prime gare, qualche zero di troppo, nessun podio fino all’Olanda, l’inizio di una rinascita confermata a Silverstone con una vittoria dal sapore dolcissimo. Una situazione opposta a quella della passata stagione, dove Aleix era finito addirittura in testa al campionato nelle prime fasi. Il motivo di questa differenza, più che tecnico a sentire lui è personale: "La cattiva partenza è stata colpa mia perché mi sono messo troppa pressione addosso all’inizio del Mondiale. E fino alle ultime gare questo non mi ha permesso di dimostrare il nostro potenziale". Frasi come questa alleggeriscono la pressione nel team, allontanano i dubbi che sempre circondano il progetto tecnico quando i risultati scarseggiano, e magari finiscono per rimotivare tutti in vista della seconda parte del campionato. Dove, sostiene Aleix, l’Aprilia può fare meglio del 2022 (quando invece si fece staccare dalla Ducati e lui stesso perse il terzo posto a favore di Bastianini). "Mi sento più pronto per questa seconda parte di stagione, rispetto all’anno scorso. E vedremo già qui in Austria quanto siamo riusciti a migliorare rispetto al 2022". L'Austria sarà un banco di prova importante per l’Aprilia, perché non è il tipo di pista più congeniale alle sue caratteristiche ("Noi siamo veloci a centro curva, ma nei tracciati stop and go come il Red Bull Ring, con forti staccate, ci manca coppia in uscita"). In Gran Bretagna, Noale ha portato delle novità aerodinamiche che hanno dimostrato la loro utilità anche in gara. "Venerdì mattina proveremo altre novità", ha annunciato fiducioso Espargaró. Che ha ritrovato il sorriso e a quanto pare anche la capacità di divertirsi.