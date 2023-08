MotoGp

MotoGP in vacanza con il nodo Marc Marquez, reduce da due GP saltati in Germania e Olanda a causa degli infortuni e delle tante cadute in questo 2023, tanto da mettere in dubbio anche la sua permanenza in Honda nel 2025. In questi due anni lo spagnolo è riuscito a togliersi qualche soddisfazione, ma sono stati più i problemi fisici che lo hanno tenuto per molto tempo lontano dai circuiti. Ecco la cronistoria dei suoi infortuni