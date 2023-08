Il pilota della KTM è stato il più veloce nelle libere di Spielberg: alle sue spalle Chantra, Ogura, Dixon e Arbolino, secondo nel Mondiale a -2 da Acosta. Ottimo 6° di Vietti, sorpresa di giornata. La gara della Moto2 è in diretta domenica 20 agosto alle 12.15 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Se si dovesse fare un pronostico al termine della prima giornata, Pedro Acosta metterebbe d'accordo tutti i bookmaker. Miglior tempo, ritmo impressionante, gran feeling con la sua moto. Non che gli altri dormano, per carità, ma sabato sia Chantra che Ogura, Dixon e il nostro Arbolino saranno chiamati a uno sforzo importante per ridurre lo svantaggio dal pilota spagnolo che ha già messo un’opzione per il podio di domenica. Acosta corre "in casa" (il circuito è proprietà dello sponsor della sua squadra), ma questo può valere fino a un certo punto. Lo spagnolo della KTM, leader del campionato, sembra in perfetta simbiosi con il tracciato austriaco. A lui riesce facile ciò che gli altri ottengono con più fatica. Il ritmo è generalmente buono: Arbolino che ha chiuso il venerdì con il quinto tempo, staccato di tre decimi da Acosta, ha comunque convinto mostrando un discreto passo, al pari, di Chantra e Ogura soprattuto. Sono tutti raccolti insieme a lui in un paio di decimi, ma per ora sembrano tutti e tre destinati a inseguire la lepre spagnola.