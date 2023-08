La Ducati si è presentata al Red Bull Ring con due importanti novità tecniche: sono spuntate delle ali molto pronunciate sulla forcella, mentre sul manubrio c'è una nuova leva a pollice nei pressi dell'abbassatore. Tardozzi: "Sono gli aggiornamenti per la seconda parte del campionato, i test hanno dato responsi positivi sulle ali". Domenica 20 agosto la gara LIVE alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streming su NOW

Importanti novità tecniche in casa Ducati in occasione del GP d'Austria. Al Red Bull Ring, infatti, la Rossa di Borgo Panigale... ha messo le ali! Sono infatti spuntate delle ali molto pronunciate sulla forcella. Ali che sono larghe, in pratica, come la carena della moto. "Sono gli aggiornamenti previsti per la seconda parte del campionato - ha spiegato Davide Tardozzi -. Dai test effettuati da Michele Pirro abbiamo avuto responsi positivi, quindi abbiamo deciso di portarla qui in Austria".