Terzo crono e qualificazione diretta in Q2 per Pecco Bagnaia, che ha anche provato le nuove ali della Ducati: "Stiamo capendo la nuova moto e trovando la quadra. Tutto ha funzionato bene, ho cercato di essere costante. Siamo veloci con il passo. La nuova carena? Cambia qualcosa, ma il bilancio è positivo". Domani le qualifiche della MotoGP alle 10:45, poi la Sprint Race alle 15 disponibile anche in live streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP

"E' stato una delle migliori FP1 dell'ultimo periodo, tutto ha funzionato bene. Questa moto nuova ha bisogno di più tempo di quella dello scorso anno, ma la stiamo capendo, sappiamo dove lavorare. Ho cercato di essere costante, siamo veloci con il passo e ho provato la carena. Aiuta per l'impennamento, ma cambia il bilancio: dovremo lavorare, ma il bilancio è positivo. L'ultimo time attack non è andato bene, ma eravamo già dentro. La GP23 è migliore in trazione, scarichiamo più potenza a terra ma ci fermiamo in modo diverso, la moto del '22 girava meglio. E' un bilanciamento diverso, ma stiamo trovando la quadra per trovare velocità di percorrenza e ci stiamo riuscendo. Stiamo migliorando nel corso della giornata e questo è importante".