Nella conferenza che anticipa il GP Barcellona, Bezzecchi spiega le ragioni che lo hanno portato a rinnovare con Mooney, rinunciado a una Ducati ufficiale nel team Pramac per il 2024: "Per me l'aspetto umano del team è molto importante. Vedere Rossi così interessato a me, che mi spingeva a restare, per me è stato decisivo. Vale è Vale, lui crede in me da tanti anni, non sarei arrivato qui senza questa squadra. Potevo firmare un contratto di due anni, ma ho deciso di firmare per un anno"

Questione di affetto, verso il proprio team e verso Valentino Rossi. È questo che ha spinto Bezzecchi a rinnovare con il team Mooney VR46 anche per il 2024 , come ha spiegato lo stesso Marco al microfono di Sandro Donato Grosso: "Sono contento della decisione di continuare a correre con il team Mooney VR46. Ne ho parlato tanto con Vale e Uccio (ovvero Rossi e Salucci, ndr), è stato un percorso lento e tranquillo, ma con un ragionamento dietro, anche la mia famiglia mi ha aiutato a scegliere. La scelta era tra avere una moto ufficiale - nel team Pramac - oppure continuare con la squadra che mi ha permesso di arrivare in MotoGP. Ho scelto di continuare con il mio team perché per me il valore umano è molto importante, io ci tengo tantissimo alle persone che lavorano insieme a me . Si tratta di una squadra di altissimo livello, quindi ho deciso di continuare con loro".

Bezzecchi non esclude però di poter cambiare squadre in futuro: "Per il momento resto in VR46, ma sono aperto a tutte le offerte che Ducati vorrà farmi in futuro , mi piacerebbe poter approfondire il discorso anche con loro. Ho apprezzato l'interesse del team Pramac e della Ducati, però alla fine la mia testa e il mio cuore mi dicevano di scegliere il team Mooney, poi io sono molto legato a Rossi: lui ha fatto tanto per me, quindi restare qui mi sembrava il minimo "

"Non è stato facile rinunciare alla moto ufficiale"

Un concetto che Bezzecchi ha ribadito anche nella conferenza stampa che precede il GP Barcellona: "Non è stato facile scegliere di rinnovare con Mooney. Quando c'è la possibilità di avere una moto ufficiale, devi prenderla in considerazione. Ma sinceramente dal mio punto di vista l'aspetto umano del team è importante, nel corso degli anni ho costruito un rapporto molto saldo con i ragazzi della mia squadra. Vedere che Rossi era così interessato a me, che mi spingeva a restare, per me è stato importante. Vale è Vale, lui crede in me da tanti anni, non sarei arrivato qui senza questa squadra. Dire no alla moto ufficiale non è stato semplice, ma la Ducati ci sostiene comunque, abbiamo il loro supporto, cercano sempre di aiutarci e di darci consigli, fino all'ultimo momento prima della gara, per avere la migliore prestazione possibile. Sono sicuro che questo supporto non mancherà. Quando ho parlato con Rossi e Uccio avevamo la possibilità di firmare un contratto di due anni, ma io ho deciso di firmare per un anno, perché fra un anno ci saranno tanti posti factory disponibili, e l'obiettivo di qualunque pilota è avere una moto factory, è lo stesso anche per me. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto un contratto di un anno".