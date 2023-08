Bezzecchi non esclude comunque di valutare altre possibilità per il futuro: "Per il momento resto in VR46 ma sono aperto a tutte le offerte che Ducati vorrà farmi in futuro, mi piacerebbe poter approfondire il discorso anche con loro. Ho apprezzato l'interesse del team Pramac e della Ducati, però alla fine la mia testa e il mio cuore mi dicevano di fare scegliere il team Mooney, poi io sono molto legato a Rossi: lui ha fatto tanto per me, quindi restare qui mi sembrava il minimo"