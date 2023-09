Il pilota giapponese è stato il più veloce nelle prove libere di Barcellona: dietro di lui il leader del Mondiale, Acosta, e Alonso Lopez. Arbolino 11°, Vietti 13°. Domenica la gara di Moto2 alle 12.15 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Forte come sempre fin dal venerdì, anche se il suo miglior tempo Pedro Acosta l'ha registrato al mattino fermando il cronometro ad appena due millesimi da Ai Ogura. Per un soffio lo spagnolo leader del mondiale ha sfiorato il primato nel primo giorno di libere. Tony Arbolino è finito staccato di quattro decimi, relegato all'undicesimo posto. Il confronto al vertice resta confinato a loro due, ma l’italiano, nel frattempo trasferitosi a vivere a Barcellona, deve ritrovare lo smalto della prima metà di campionato per rilanciare le sue ambizioni di titolo. Nelle ultime tre gare, Tony è rimasto fuori dai primi cinque, cedendo così il primato al rivale spagnolo; forte, concreto, costante, ma non ancora irresistibile: tre volte sul podio ma nessuna vittoria, quanto basta per proiettarlo al vertice, ma la lotta per il Mondiale è tutt’altro che finita. Più colpa di Arbolino o merito di Acosta? Se il pilota di Marc VDS ritrova il suo status iniziale, la partita può riaprirsi velocemente, in fondo il distacco in classifica tra loro due è di soli 12 punti.