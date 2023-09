Aleix Espargaró è stato il più veloce nelle seconde Libere, firmando anche il record della pista con 1:38.686: "Qui è casa mia, una volta sentivo la pressione ma ora mi diverto. Essere capitano mi motiva tantissimo, in più guido la miglior moto della mia carriera". E sulla possibilità di pioggia nel sabato: "Vedrai che non piove, conosco le nuvole". Sabato le Libere 3 alle 10:10, le qualifiche alle 10:50, Sprint alle 15, tutto live su Sky e in streaming su NOW

"Piove? No, ho chiamato le nuvole"

Parole da capitano: "Qui sono molto motivato e mi fa piacere che tutti mi chiamino capitano, la prendo come una responsabilità. Rido e scherzo ma sono sempre concentrato". Dunque anche per lui l'aspetto tecnico in pista Ducati-Aprilia: nel massimo angolo di piega l'Aprilia trazionava meglio della Ducati, un tema toccato nelle interviste anche da Viñales e Bagnaia. "Sì, ma aggiungo anche un altro aspetto, non è solo questione di trazione, viene da prima, cioè quando rilasci il freno anteriore, dove l'Aprilia è la miglior moto della griglia, perché puoi portare molta più velocità a centro curva. E quando tocchi gas hai cinque-sei-sette chilometri in più degli altri e aiuti tanto il grip posteriore". Infine il meteo, con possibile pioggia sabato: "Qui è casa mia, vedrai che non piove - ha detto Aleix scherzando -. Ho chiamato le nuvole e le ho detto di piovere lunedì".