Lo spagnolo ha chiuso col secondo tempo le Libere 2, alle spalle dell'altra Aprilia di Aleix Espargaró: "Il feeling non è ancora perfetto, ma i tempi sono costanti. Ogni volta mi sento più forte sulla moto e mi sono divertito tantissimo".

"È stata una giornata bella, magari il feeling non è ancora perfetto, ma i tempi erano costanti. Ed è questo l'importante". A dirlo è Maverick Viñales, che ha chiuso col secondo tempo le Libere 2 di Barcellona in 1:39.048, più lento solo del recordman della pista (1:38.686) Aleix Espargaró. "Mi sono anche divertito tantissimo - prosegue lui -, possiamo lavorare molto sul set up e fare passi in avanti. Ogni volta mi sento più forte sulla moto".