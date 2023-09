Il leader del Mondiale chiude in 3^ posizione le Libere di Barcellona alle spalle delle Aprilia di Aleix Espargaró e Vinales. "È una pista complicata per la Ducati - ammette Bagnaia - ma è bastato cambiare la gomma dietro per recuperare un secondo: bene così". Sabato 'show' per la top class, con le qualifiche alle 10.50 e la Sprint alle 15, domenica gara alle 14: tutto live su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Venerdì più che positivo per Pecco Bagnaia e la sua Ducati a Barcellona: il campione del mondo in carica e attuale leader del Mondiale ha chiuso in terza posizione le prove libere del Gran Premio di Catalunya alle spalle delle Aprilia di Aleix Espargaró e Maverick Vinales. "Siamo partiti per fare un 'run' abbastanza lungo - le parole del torinese a Sky Sport - ma giravo mediamente un secondo, un secondo e mezzo più lento della mattina. Poi, è bastato cambiare la gomma dietro per recuperare un secondo... Purtroppo non è la prima volta, per fortuna è successo oggi e speriamo di essere a posto per tutto il weekend. Sono soddisfatto - confessa - ma è una pista complicata per la nostra moto: Aprilia, si sa, ha una trazione che aiuta molto nella fase di gomma nuova, ma siamo riusciti a essere veloci e ci siamo avvicinati molto, quindi sono contento".