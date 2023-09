Bastianini correrà ancora con la Ducati nella prossima stagione, come ha spiegato il suo manager Carlo Pernat: "Nel suo contratto è specificato che entro il 31 agosto la Ducati avrebbe dovuto confermare o meno Bastianini per il 2024. Adesso è arrivata la comunicazione ufficiale: nella prossima stagione sarà ancora nel team factory con Bagnaia". Davide Tardozzi, team manager Ducati: "Ha già fatto intravedere un po' di luce in fondo al tunnel, crediamo in lui"

