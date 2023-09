Il britannico scatterà davanti a tutti a Barcellona, in prima fila con Dixon anche Canet e Ogura. Soltanto 9° Acosta, leader del Mondiale, ancora più indietro il suo rivale in classifica (staccato di 12 punti dallo spagnolo): Arbolino partirà 20°. La gara è in diretta domenica 3 settembre alle 12.15 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Dixon, Canet, Ogura: la prima fila di una Moto2 orfana delle sue stelle. In partita solo a tratti, mai davvero, incisivo il leader del mondiale ha chiuso in nona posizione. Sarebbe un sabato da dimenticare per Pedro Acosta, persino da valutare con timore, ma il suo avversario diretto in campionato ha fatto molto peggio. Tony Arbolino è incappato nella peggior qualifica del campionato. Domenica il milanese partirà 20°, dopo essersi incagliato in Q1. Facce scure al suo box, perplesso il pilota, in silenzio stampa i suoi uomini, troppa l’incredulità per un risultato inspiegabile, ma Tony fatica già da qualche gara. Ha perso qualcosa (feeling, sicurezza, non si sa...), in Austria ha concluso al sesto posto, mentre Acosta saliva sul podio, in seconda posizione. Il divario tra loro due è contenuto a 12 punti, niente di drammatico, ma Arbolino deve ritrovare in fretta il passo delle prime gare.