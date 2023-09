Bagnaia: "Aprilia super, proveremo a ridurre gap"

Pecco chiude secondo nella Sprint e allunga in testa al Mondiale a +66 su Martin. Dietro ad Aleix Espargaró, ma chiudendo comunque davanti a Vinales: "Sentivo che mi puntava, farmi fregare all'ultima curva non mi andava quindi sono riuscito a chiudere tutto. L'Aprilia ha fatto qualcosa di incredibile, stiamo lavorando per ridurre il gap". Domani la gara alle 14 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLA SPRINT - CLASSIFICA PILOTI