Lo spagnolo vince in casa la Sprint e dedica la vittoria a Roberto Colannino, presidente e AD di Piaggio scomparso lo scorso 19 agosto: "Sarebbe stato orgoglioso". Poi aggiunge: "È difficile de spiegare il sentimento che provo correndo qui, Bagnaia incredibile, è stato lui a fare la differenza, e aveva meno trazione di me". Domani la gara alle 14 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Velocissimo nelle Libere del venerdì, poi però secondo con Bagnaia in pole nelle qualifiche. Aleix Espargaró, a casa sua a Barcellona, si è riscattato vincendo la Sprint : "È difficile de spiegare il sentimento che provo correndo qui - dice lui a Sky -, ero ancora arrabbiato per aver perso la pole, contemporaneamente ero calmo ma anche cattivo . Dedico la mia vittoria e la prima doppietta Aprilia al nostro presidente ". E la dedica è, ovviamente, per Roberto Colaninno, scomparso lo scorso 19 agosto a 80 anni, era il Presidente e Amministratore Delegato di Piaggio, gruppo che controlla tra le altre anche l'Aprilia . " Sarebbe stato orgogliosissimo di noi e lo era nel vedere dove abbiamo portato il suo marchio. Lo ringrazio per tutto il supporto che ci ha dato, guidare questa moto è un orgoglio".

"Mio figlio Max? È il mo fan numero uno"

Quindi di nuovo sulla Sprint: "È un rivale ma lo dico lo stesso: oggi è stato Pecco a fare la differenza, e aveva meno trazione di me. Quando ha dato il passo all'inizio ho pensato 'ma cosa sta facendo? Così non arriviamo al traguardo' - prosegue Aleix sorridendo -. Gomme in gara? Possiamo correre con entrambe, non sento una grande differenza anche se con la media girerei un po' più piano. L'anteriore l'abbiamo forzata molto, negli ultimi giri si muoveva, è una cosa a cui dovremmo fare attenzione domenica. Ma c'è anche da considerare che abbiamo girato fortissimo". Chiusura sulla famiglia, visto che a Barcellona Aleix corre in casa: "Mio figlio Max? Era molto felice, è il mio fan numero uno, è super orgoglioso di me e sapere che sono il suo riferimento è la cosa più bella al mondo".