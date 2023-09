Giovedì 7 settembre Bagnaia si sottoporrà a una visita per capire se venerdì potrà tornare in pista a Misano per le prove libere, dopo il terribile incidente di Barcellona: "Pecco non ha niente di rotto, però ha tanto dolore al coccige – ha detto Davide Tardozzi, team manager Ducati –. Siamo positivi, credo che verrà dichiarato 'fit', non penso ci saranno problemi: ci darà soddisfazioni a Misano, mi fido delle sue sensazioni, l’ho visto molto convinto di fare bene, può stupire tutti"

