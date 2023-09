Alla vigilia della gara del 2023 è facile memorizzare i record di Misano, perché sovente viaggiano in pari. Cominciamo da quello dei podi per marca: 30 a 30 fra Yamaha e Honda. Un dato che ha tutta la probabilità di restare invariato, visto che entrambe hanno ottenuto un solo podio quest’anno in 11 gare disputate. Per la Honda si tratta della vittoria di Alex Rins ad Austin, per la Yamaha il 3° posto di Quartararo, sempre ad Austin. Risultati favoriti dalle molte cadute, in particolare di Bagnaia e Martin, i piloti che occupano le prime due posizioni del mondiale. Passiamo al record di vittorie e pole: anche qui si viaggia in pari, ma quasi a senso unico, visto che la Yamaha ha ottenuto la metà delle vittorie e delle pole, 14. Per “fare 14” andiamo a sommare le vittorie dei rivali: Honda 9, Ducati 4 e Suzuki 1; e le pole: Ducati 6, Honda 5, Suzuki 3.

Italia-Spagna, 10 vittorie a testa

Altro dato che viaggia in pari: il record di vittorie per nazione, 10 a 10 fra Italia e Spagna. Curiosità nella curiosità: Dal 2017 in poi, spagnoli ed italiani si sono alternati sul gradino più alto del podio: Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, nell’ordine, sono gli ultimi 8 vincitori di Misano. L’ultimo dato in pareggio è quello delle pole: 4 a 4 tra Lorenzo e Vinales. Non è in pareggio invece quello forse più importante, le vittorie per pilota, in cui Marc Marquez svetta con 4 contro le 3 di Lorenzo e Rossi. Marquez ottenne il record di vittorie a Misano nel 2021 e, per il pilota che attualmente conta più successi in top-class, 59, fa rabbrividire pensare che quella è la sua ultima vittoria a tutt’oggi.