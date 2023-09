Ritroviamo con grande piacere Marc Marquez, che qui a Misano ha vinto 4 volte…

"Sì 4 volte, ma quest’anno sarà più difficile. Impossibile no perché non si sa mai, ma sarà molto molto molto molto molto difficile (ride, ndr)".

Ti senti ancora il super campione Marc Marquez?

"Io mi sento ancora veloce, mi sento forte. In allenamento vado forte, mi sento bene in pista. Il problema è che non arriva il risultato e ci stiamo lavorando. Ma io sto facendo il 100 per cento”.

Mio fratello Alex?

"E’ un gran pilota. Quando è convinto e ha il team giusto per lui è molto forte”.

Se potremmo essere un giorno nello stesso team?

"Come nel 2020? Non si sa mai cosa può succedere nel futuro...".

Sei tranquillo per il tuo futuro?

"Io sono tranquillo perché ho deciso".