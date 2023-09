Marco Bezzecchi stampa il record della pista nelle libere di Misano, ma non nasconde un po' di preoccupazione per le condizioni del polso infortunato a Barcellona: "Sto soffrendo più di quanto mi aspettassi, ho stretto i denti ma temo di dover fare più giri. Dovrò gestirmi e non esagerare". Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

