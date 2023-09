Eterno Dani Pedrosa, con il collaudatore della Ktm che chiude al 3° posto le Libere di Misano: "E' stata dura riprendere il ritmo, ma la moto va bene. Qui è tutta una questione di decimi. Stiamo provando nuove soluzioni con il telaio. Marquez? Voleva prendere la scia ma io andavo più veloce...". Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Dani Pedrosa stampa il 3° tempo nel venerdì di Misano e sembra di tornare agli anni ruggenti dei duelli con Lorenzo, Rossi e Marquez. Il collaudatore della Ktm, in pista con il nuovo telaio, è stato anche protagonista di una ' carezza' a fine sessione con il vecchio compagno Marquez, con cui ha condiviso l'esperienza in Honda.

"Stiamo provando il nuovo telaio. Marquez? Ha tentato di prendere la scia..."

"Abbiamo fatto un bell'allenamento, tutte le prove sono andate bene. Al pomeriggio ho usato le Soft nuove e non ero tanto abituato. Ho migliorato di qualche decimo e sono entrato in Q2. Qui a Misano è tutta questione di decimi. Abbiamo fatto un bel giro, la moto sta andando bene. Stiamo provando nuove soluzioni sul telaio, è una prima prova con tutti i piloti. Siamo ancora in prova. Sono diverso da quello che correva una volta, prima era più facile perché ero abituato alle corse. Ora è difficile prendere il ritmo. Sapevo che Marquez era dietro di me, ci siamo fermati insieme al box e mi hanno avvertito. Ho pensato di andare lo stesso per fare il mio lavoro, ha provato a prendere la scia ma io ero concentrato sul mio lavoro".