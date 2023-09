Ancora Alonso! Terza vittoria nelle ultime quattro gare per il baby colombiano, che torna in lotta per il Mondiale. Successo in volata davanti a Masià e Oncu. Fenati è 10°, migliore degli italiani, poi Nepa 13°, Rossi 18°, Bertelle 20° e Farioli 21°. Senza punti il leader del Mondiale Holgado!