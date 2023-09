Livrea speciale in casa Ducati in occasione del Gran Premio di casa a Misano: Bagnaia e Pirro correranno infatti con una moto completamente gialla, in onore della storia e della tradizione del motorsport italiano. "Perché Ducati è rossa, ma anche il giallo ci appartiene", ha scritto la scuderie di Borgo Panigale sui social. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

VIDEO. DUCATI IN GIALLO A MISANO - WARM UP: BAGNAIA IN TESTA, BEZ 2°