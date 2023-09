In India tra difficoltà burocratiche e ritardi

La trasferta in India, dove la MotoGP correrà il prossimo weekend, si sta facendo sempre più complicata. Gli enti indiani preposti ad occuparsi dei visti di lavoro si sono letteralmente ingolfati in questi ultimi giorni. Il risultato è che ancora oggi ci sono alcuni team e alcuni professionsti che sono stati respinti all’imbarco dei rispettivi voli perchè privi del regolare visto di ingresso. C’è chi, una volta ottenuto finalmente il visto, ha dovuto ripiegare su altri voli raggiungendo l’India in ritardo e chi al momento ancora non sa come e quando partirà. Dorna e Irta (l’associazione dei Team) hanno allestito una sorta di task force d’emergenza in supporto all’ente indiano per accelerare le procedure di rilascio e per evitare che uomini e squadre non ancora in possesso di visto, ma con il volo imminente, non si trovino nella sgradevole situazione di dove rimandare la partenza o nella peggiore delle ipotesi di dover rimanere a casa.