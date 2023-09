Morbidelli, accordo con Ducati Pramac per il 2024

Franco Morbidelli ha firmato un accordo annuale per correre con il team Prima Pramac nella stagione 2024. Guiderà una Desmosedici GP24 al fianco di Martin (prenderà il posto di Zarco). Il direttore generale Dall'Igna: "Siamo convinti che potrà dimostrare tutto il suo potenziale". A questo punto Marc Marquez, se dovesse approdare in Ducati nella prossima stagione, potrebbe farlo solo nel team Gresini con il fratello Alex I POSSIBILI PILOTI PER IL MONDIALE 2024

Un tassello portante del mercato piloti trova la sua collocazione alla vigilia del GP dell'India. Mancava solo l'ufficialità, ma come anticipato da tempo Morbidelli sarà il nuovo pilota del team Prima Pramac per il 2024. Franco ha firmato un accordo di un anno con Ducati e sarà al fianco di Jorge Martin, entrambi alla guida delle Desmosedici GP24 (la stessa moto di Pecco Bagnaia, per intenderci). Morbidelli prenderà il posto di Johann Zarco, il francese nel 2024 passerà nel team Honda LCR. Per Morbidelli, pilota di grande talento e velocità, si apre una nuova pagina della sua vita professionale. Una grande chance che arriva in uno dei momenti più delicati della suo percorso agonistico, dopo la separazione dalla Yamaha. Un sorriso per sé stesso e per i suoi tanti estimatori che lo supportano da sempre. Soddisfazione da parte dei vertici Ducati e Pramac, che hanno sottolineato le qualità di Franco tecniche e umane. Con questo annuncio il mercato piloti è ancora più chiaro, in attesa di comprendere la strada che prenderà Marc Marquez: lo spagnolo a questo punto, se dovesse approdare in orbita Ducati nel 2024, potrebbe farlo solo con il team Gresini.

Morbidelli e la foto da bambino sulla Pramac Morbidelli in realtà è già salito su una Ducati brandizzata Pramac: è successo nel 2006, quella moto apparteneva ad Alex Hoffman, che correva con il team D'Antin. Franco era ancora un bambino, aveva appena 10 anni, ma già sognava in grande, dato che in sella a quella moto pronunciò la frase: "Se mi date questa moto, vinco il Mondiale". Quel desiderio si avvererà 18 anni dopo, quando nel 2024 potrà guidare la Ducati del team Prima Pramac: toccherà a lui provare a mantenere la promessa.

Franco Morbidelli all'età di 10 anni in sella alla Ducati brandizzata Pramac di Alex Hoffman

La bandiera italiana torna nel box Prima Pramac Ecco il comunicato ufficiale del team Prima Pramac: "Franco Morbidelli ha firmato un accordo con Ducati che vedrà il pilota romano nel team Prima Pramac Racing per il 2024 a fianco di Jorge Martin, entrambi alla guida delle Desmosedici GP24. Vice-Campione del Mondo MotoGP nel 2020, Campione del Mondo Moto2 nel 2017 e Campione Europeo Superstock 600 nel 2013, Franco Morbidelli riporterà la bandiera italiana nel box della scuderia Pramac tre stagioni dopo Pecco Bagnaia".

Paolo Campinoti, team principal: "Tornerà a lottare per il vertice" "Sono molto felice che Franco entri a far parte della nostra famiglia per il 2024: ho un ottimo rapporto con lui, ha dimostrato di essere un campione in molte occasioni. Sono certo che nel nostro team troverà le condizioni giuste per tornare a lottare per le posizioni che merita”. Gino Borsoi, team manager: "Un onore lavorare con lui" "È un onore avere l’opportunità di lavorare con un campione come Franco: ho grande fiducia in lui e nel suo talento. Sono certo che nel nostro team si troverà molto bene e che insieme riusciremo a raggiungere grandi risultati". Luigi Dall’Igna, direttore generale Ducati: "Ha grande talento" "È un piacere per noi accogliere Franco Morbidelli all’interno del nostro team factory-supported Pramac Racing per la prossima stagione sportiva, in sella a una Desmosedici GP ufficiale. Franco è un pilota di grande talento ed esperienza e in più di un’occasione ha dimostrato di essere forte e veloce: non a caso nel 2020 è stato vicecampione del Mondo in MotoGP, vincendo tre GP. Siamo convinti che, insieme al team Pramac Racing e grazie al nostro supporto, potrà dimostrare tutto il suo potenziale. Non vediamo l’ora di affrontare insieme questa nuova entusiasmante avventura".