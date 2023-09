Al Buddh International Circuit Raul Fernandez e Alex Marquez accedono al Q2, ma il pilota Gresini è protagonista di un brutto highside nel finale (si rialza dolorante, è al centro medico per controlli dopo una forte botta alla spalla). Ora il Q2 su Sky Sport MotoGP e su NOW. E alle 12 da non perdere la Sprint. In pista anche la F1 con le qualifiche del Giappone LIVE su Sky Sport F1: potete seguire tutto insieme con lo Split Screen premendo il tasto verde del telecomando Sky

F1, QUALIFICHE GIAPPONE LIVE