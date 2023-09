Nakagami resta in LCR Honda per il 2024

Si compone un altro tessello della griglia del Motomondiale 2024: Takaaki Nakagami ha rinnovato con LCR Honda per la prossima stagione, raggiungendo Zarco come pilota ufficiale del team satellite: "Contento di poter continuare con il team per un'altra stagione", afferma il pilota, "Dobbiamo lavorare per il futuro"

I sedili rimasti vacanti in MotoGP sono sempre meno: Takaaki Nakagami rinnova con la LCR Honda per la stagione 2024 . Il pilota giapponese era approdato nel team satellite nel 2018, anno del suo arrivo nella categoria maggiore: "sin da quel momento, il pilota e il team hanno lavorato incessantemente per disputare ogni Mondiale al meglio", si legge sul comunicato, "Nakagami è uno dei piloti che meglio conosce Honda e, tenendo conto della sua esperienza, il team e HRC hanno deciso di continuare a sviluppare la moto e continuare a lottare per le posizioni che contano anche per il prossimo anno".

Le parole di Nakagami e Cecchinello

Non ha avuto dubbi sul rinnovo Nakagami: "Considero la LCR parte della mia famiglia e ovviamente sono contento di far parte del team per un'altra stagione", ha dichiarato, "Voglio ringraziare loro e HRC per l'opportunità, so che insieme lavoriamo bene. Ora è il momento di lavorare sodo per essere pronti per il futuro". È dello stesso parere Lucio Cecchinello, Team Principal LCR Honda: "Sono orgoglioso di poter contare su Nakagami per un altro anno. È un pilota veloce che riesce sempre a raggiungere buoni risultati. Insieme a HRC, siamo convinti che è il momento di continuare, dato che è uno dei piloti più esperti con questa moto". Conclude con una promessa: "Faremo del nostro meglio per lottare per le posizioni a cui aspiriamo".