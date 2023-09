La MotoGP è pronta a scoprire l'India, dove nel weekend, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, va in scena il primo Gran Premio della storia del Motomondiale sul circuito di Buddha. Semaforo verde domenica alle 12, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini, e le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Domenica, dalle 7.40 il warm up della Classe Regina, poi le altre gare: alle 9 la Moto3 e alle 10.15 la Moto2. Inoltre, sempre per la MotoGP, sabato 23 settembre, alle 12, da non perdere la Sprint Race. Durante tutto il weekend di motori continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport.