Alla scoperta dei 'segreti' del tracciato indiano, che ospita il Motomondiale per la prima volta nella sua storia. La gara della top class è in diretta domenica alle 12, preceduta da Moto3 (alle 9) e Moto2 (alle 10.15): tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

LA GUIDA TV DEL WEEKEND