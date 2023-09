Persino gli amici e avversari della VR46 sono contenti delle nuova prospettiva che rilancia le quotazioni di Franco Morbidelli per il 2024. La stagione attuale sarà l’ultima con la Yamaha ufficiale, deludente per lui e per chi crede ancora nel suo talento. Che è poi il motivo che ha convinto Paolo Campinoti e la Ducati a concedergli una stagione con il team Prima Pramac, con una Desmosedici ufficiale. Secondo Bagnaia, con cui si allena insieme agli altri piloti della VR46, è un deciso passo avanti ("Sarà bello vederlo in gara con la nostra stessa moto, tutti conoscono il suo potenziale"). L’opportunità sarà pari alla sfida che lo attende, ritrovare il Frankie di un tempo, quello che sapeva lottare al vertice della classifica, l'augurio che in tanti gli rivolgono. "Ci abbiamo lavorato, ci auguravamo questa soluzione, dopo due anni complicati. Devo ringraziare soprattutto Paolo Campinoti per l’opportunità che mi ha dato, tutto lo staff Ducati e la VR46", spiega Morbidelli nella conferenza che anticipa il GP India. Con gli amici dell'Academy potrà misurarsi alla pari. "Ho avuto momenti difficili quando sentivo i feedback dei miei amici che corrono con Ducati, sentendo la diversità tra la loro moto e la mia. È stato frustrante, ma l’anno prossimo parleremo tutti della stessa moto". L’esperienza di Pecco, Bezzecchi e Marini, con le moto di Borgo Panigale, potrà persino tornargli utile. "Porrò loro tante domande e cercherò di apprendere velocemente, per essere competitivo il prima possibile".