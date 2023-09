Il pilota del Mooney VR46 ha chiuso con un buon 5° posto nelle Libere del venerdì in India e anche il problema alla mano sinistra sembra rientrato. "Ho ancora qualche leggero fastidio - spiega Bezzecchi - ma sono tornato quasi al top della mia forma fisica". Sabato si riparte con le prove libere 3 alle 7.10, quindi le qualifiche della top class alle 7.50 e Sprint Race alle 12: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Marco Bezzecchi era arrivato in India non del tutto a posto dopo l'incidente di Barcellona, che l'ha penalizzato la settimana dopo a Misano (dove è riuscito comunque a salire sul podio). E anche a Buddh il problema alla mano sinistra non gli ha impedito di segnare il miglior tempo nelle libere 1, per poi chiudere 5° nel pomeriggio, accedendo direttamente al Q2. "È stato un venerdì tosto per le alte temperature e ho ancora qualche leggero fastidio - le parole del romagnolo dopo le prove del Gran Premio d'India - ma niente di paragonabile al dolore di Misano: mi sento di dire di essere tornato quasi al top della mia forma fisica".