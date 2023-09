Le parole dei team manager Davide Tardozzi (Ducati Factory) e Michele Masini (Gresini Racing) e del ds Ducati Paolo Ciabatti sul futuro di Marc Marquez, sempre più vicino a raggiungere il fratello Alex in Gresini per il 2024. L'otto volte campione del mondo dovrà trovare una via d'uscita con Honda, con cui è sotto contratto per un'altra stagione

Marc Marquez è vicino al team Gresini per la stagione 2024, notizia anticipata per la prima volta da Sky Sport nelle scorse settimane. Dopo l'ufficialità di Morbidelli in Pramac, per cambiare aria resta solo l'opzione 'Team Marquez' con il fratello Alex per l'otto volte campione del mondo. Ma il pilota di Cervera ha già preso la sua decisione: vuole trasferirsi in Gresini, per tornare a essere competitivo dal prossimo anno e poi valutare con calma il suo futuro nel 2025, quando potrebbero aprirsi altre opportunità. Ma cosa manca per formalizzare l'accordo? Marc deve trovare una via d'uscita per liberarsi dal contratto che lo lega alla Honda ancora per una stagione.