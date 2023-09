Il pilota del Mooney VR46 non prenderà parte al Gran Premio d'India e nemmeno al weekend del Giappone dopo l'incidente al via della Sprint con Marco Bezzecchi: Marini, che ha tamponato il compagno di squadra, si è procurato una frattura alla clavicola sinistra (non è scomposta, come confermato stamattina dal fisioterapista Cristian Giommetti). Luca è in viaggio per l'Italia, dove si sottoporrà il prima possibile a un intervento. Non ci sarà neanche Alex Marquez, protagonista di un brutto highside nelle qualifiche: lo spagnolo ha rriportato una tripla frattura sul lato sinistro del costato e anche lui sta tornando in patria.