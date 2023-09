In Moto3 è dominio Italia a Motegi, mentre in Moto2 la Spagna è avanti sul nostro Paese: ecco numeri, statistiche e curiosità sulla storia delle due classi nel circuito giapponese. GP Giappone in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW dal 29 settembre all'1 ottobre

MOTOMONDIALE A MOTEGI, LA GUIDA TV