Le parole del campione del mondo in carica alla vigilia del Gran Premio del Giappone: Bagnaia torna sulla caduta in India e sulle difficoltà riscontrate dalla sua Ducati al Buddh International Circuit, ma guarda avanti in vista di Motegi: "Non sento la pressione. Stile di guida? Ho fatto 19 podi in 26 gare, non cambierò mentalità"

Sereno e tranquillo, come tutti i campioni consapevoli della propria forza. La situazione al vertice del campionato è cambiata, la sfida con Martin è aperta, ma Pecco mostra un piglio sicuro nella conferenza stampa del giovedì. "Nelle difficoltà riusciamo persino a essere più competitivi", spiega il numero uno della Ducati che, come sempre, sa di poter contare sulla forza del suo team. "La strada è quella giusta, ne ho parlato con il team e anche i mie tecnici pensano che il lavoro che stiamo facendo vada nella direzione giusta". Non sente maggiore pressione, Bagnaia, per il vantaggio dimezzato, una situazione nuova rispetto a un anno fa quando inseguiva Quartararo, mentre oggi è lui nel ruolo della preda: "Mancano ancora sette gran premi e non sento di avere più pressione. L’anno corso era diverso, abbiamo vissuto quella fase del Mondiale più intensamente, perché ci mancava il titolo da 15 anni. Ma siamo tranquilli, perché anche quando le cose vanno male arriviamo sul podio. Dobbiamo semplicemente fare quel che sappiamo di poter fare. Non sono molto preoccupato e non voglio sentire la pressione".

L'anomalia al posteriore e le difficoltà in frenata Analizzando la caduta di Buddh qualcosa di anomalo però è emerso, un problema che si ripropone già da alcune gare. "Freno sempre allo stesso modo, ma non fermo la moto, prima non mi capitava". Tornato a casa Pecco e la squadra non hanno perso tempo, si sono messi subito al lavoro per sciogliere il mistero. "Sono rimasto alzato fino alle tre di notte per rivedere tutti i video, tutti i punti di staccata a Buddh e anche a Misano, per comprendere cosa andasse storto ed è emerso una sola cosa, che il posteriore si è comportato in modo molto strano. Di solito la mia derapata è normale, lì era oltre il limite". La soluzione è già pronta: "Abbiamo capito il motivo e lavorato con gli ingegneri, quindi abbiamo preso una strada diversa, due assetti nuovi da provare per poi scegliere la soluzione migliore. Per noi è chiaro cosa ci serve".

Bagnaia cade e ammette: "Colpa mia, ero al limite" Bagnaia ha chiuso a secco di punti il Gran Premio dell'India: il torinese è scivolato mentre era al 2° posto, subito dopo un bel sorpasso ai danni di Jorge Martin. Per il ducatista si tratta della quinta caduta in gara della stagione. Ora il vantaggio su Martin nella classifica piloti si riduce a 13 punti: 'E' colpa mia, eravamo al limite con la gomma dura: abbiamo accettato il rischio, ma è bastata una piccola sbavatura. Comunque non mollo, torneremo dove dobbiamo stare', le sue parole a Sky BAGNAIA: "COLPA MIA, ERO AL LIMITE" A Sky Pecco ha spiegato così la sua caduta: "Colpa mia, ho fatto un errore ma ero al limite. Non siamo riusciti a trovare la quadra in questo weekend. Gli altri avevano una gomma diversa, noi abbiamo optato per una più dura e stava andando bene. Poi è bastata una piccola sbavatura: ho frenato forte e, quando mi si sono riallineate le ruote, l'ho persa. Mi spiace, ma ci stavo provando. Abbiamo accettato il rischio: sono due GP che perdiamo punti, era importante stare davanti e questa era la soluzione. In ogni caso non mollo..." LA CADUTA DI PECCO Pecco Bagnaia è scivolato a 8 giri dalla fine, mentre era all'inseguimento di Bezzecchi (e dopo aver sorpassato Martin per riprendersi la 2^ posizione)

mentre era all'inseguimento di Bezzecchi (e dopo aver sorpassato Martin per riprendersi la 2^ posizione) Di seguito la fotosequenza della caduta