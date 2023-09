Intervistato dal nostro inviato Antonio Boselli, Marc Marquez è tornato a parlare del suo futuro, confermando che non ci saranno annunci a breve: "Non ho ancora comunicato a Honda le mie priorità. Se ti aspetti che ti liberino in caso decidessi di andare in un altro team? E' ancora tutto in gioco, è una situazione strana, difficile e non bella. Non sono il pilota a cui piace forzare la mano, la soluzione deve andare bene a entrambi"

Sappiamo che vedrai i vertici della Honda, puoi confermarci che non ci saranno novità questo fine settimana?

"Nessuna novità questo weekend. Come ogni anno ci sarà il meeting con la Honda: arriva qui il capo della HRC, il presidente. Per il prossimo anno ho un contratto, ma è certo che stiamo cercando di migliorare il progetto per il futuro".

Nel caso in cui decidessi di andare in un altro team, pensi che la Honda ti possa lasciare libero per andare a esaudire un tuo desiderio?

"Non è una decisione solo mia e non forzo questa situazione al limite. Io ho dato tanto alla Honda ma la Honda ha anche dato tanto a me. Abbiamo un rapporto di grande rispetto, molto bello, e non sono il pilota a cui piace forzare la mano. La cosa deve andare bene a entrambe le parti".

Ma loro sono disposti, nel caso in cui lo chiedessi, a lasciarti andare via?

"Finora non ho parlato di questo direttamente con loro. Abbiamo fatto dei meeting sì, ma tutti costruttivi per provare a migliorare e per fare uno step per il progetto Honda HRC nel futuro, visto che adesso non è al livello dove dovrebbe essere”.

In cuor tuo ti aspetti che lo facciano?



"Non lo so. Devono vedere anche qual è la mia priorità, ancora onestamente non ho detto loro cosa penso e cosa no. E’ ancora tutto in gioco. E’ una situazione strana, difficile e non bella. Ma dobbiamo cercare il meglio per tutti".

Motegi è una pista dove hai anche vinto un Mondiale e hai sempre dato spettacolo. Come la vedi quest’anno?

"Non sarà come l’India ma neanche come il GP Catalogna. Perché è un tracciato anche di stop and go e la nostra moto perde meno. Vediamo se possiamo fare un bel weekend. Lo capiremo già dalle FP1 di venerdì. E’ una pista che mi piace, proveremo a essere in Q2 e a fare uno step".