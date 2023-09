Comincia in salita il weekend di Tony Arbolino, per ora escluso dalla Q2 di sabato. Il pilota di Marc VDS ha chiuso in 18^ posizione, staccato di un secondo dal miglior tempo di giornata, firmato da Somkiat Chantra, sbarcato a Motegi in gran forma. Sembrava uscito dal suo periodo buio il pilota di Garbagnate Milanese (che si prolunga ormai dal Gran Premio d'Olanda) con il podio in India, a conclusione di una trasferta che l'aveva rivisto protagonista fin dalle qualifiche, e invece lo sconforto è tornato a impadronirsi del suo box. Che sta succedendo a Tony, che non riesce più a guidare come a inizio stagione, quando sembrava volare in sella alla sua Kalex e tutto gli veniva facile? In classifica la distanza da Acosta è salita a 39 punti, d'altro canto lo spagnolo mantiene un ritmo in campionato che non lascia speranze. Pedro non sbaglia mai, è concentrato, in prova e in gara ha un passo costante, sempre efficace, sempre veloce (ha chiuso il venerdì col quarto tempo, su ritmi costanti). Due vittorie e un secondo posto nelle ultime quattro gare ne sono la conferma. Acosta raccoglie quanto semina, dimostrando una forza mentale che contrasta con la debolezza del suo avversario diretto.