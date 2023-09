Il nostro inviato Antonio Boselli ci porta alla scoperta dei tifosi più "curiosi" del paddock giapponese. Tra questi abbiamo i gemelli Takeuchi, che ballano vestiti da Marc Marquez, e le mascotte di Pecco Bagnaia e Valentino Rossi. Domenica la gara della MotoGP scatta alle 8 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Motegi è un circuito sempre pieno di tifosi curiosi che colorano il paddock. Tra questi, il nostro inviato Antonio Boselli ha trovato una coppia di fratelli davvero particolari. Si tratta dei gemelli Takeuchi, arrivati appositamente da Saitama per sostenere il loro idolo Marc Marquez. In occasione del GP Giappone hanno deciso di vestirsi entrambi con una riproduzione ufficiale della tuta e del casco del pilota Honda, regalando anche un simpatico balletto in diretta in favore della nostra telecamera.