"Mi aspettavo di avere più grip e di essere più veloce, ma dal primo giro ho faticato abbastanza. Non riuscivo a spingere quanto avrei voluto, ogni volta che ci provavo mi scappava un po’ il posteriore. Ho cercato di limitare i danni e alla fine ho fatto il massimo". Pecco Bagnaia non nasconde la delusione per la performance della sua Desmosedici nella Sprint di Motegi, chiusa al 3° posto a oltre 5 secondi di ritardo dal vincitore (e rivale nel Mondiale) Jorge Martin. "Per la gara c’è da lavorare, bisogna capire cosa è successo - ha aggiunto nell'intervista a Sky Sport -. Non mi aspettavo una difficoltà del genere in accelerazione. Qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto e, quando si è in questa situazione, bisogna cercare di fare il massimo come abbiamo fatto. Ora dobbiamo capire: per tutto il weekend siamo andati fortissimo, ma questa è stata la sessione più difficile".