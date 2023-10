Weekend scoppiettante, in tutti i sensi, per Jorge Martin e il team Pramac: dopo aver trionfato nel GP Giappone, lo spagnolo ha orchestrato un bello scherzo al suo team manager Gino Borsoi, lanciando dei petardi durante l'intervista in diretta a Sky. Guarda il VIDEO

