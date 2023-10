Jorge Martin ha trionfato anche nel GP Giappone, gara durata solo 12 giri dopo il diluvio che si è abbattuto su Motegi. Una vittoria importante, che ha permesso a 'Martinator' di guadagnare altri 5 punti su Bagnaia, portandosi a -3 dal campione del mondo in carica. "Partire con le slick con tanta pioggia e fare l'andatura non è stato facile, pensavo di cadere - ha esordito a Sky -. Il flag-to-flag è andato bene, avevo un bel grip e sono riuscito a tornare in prima posizione". Martin aveva dominato la Sprint del sabato, seppur in condizioni di asciutto. "Rispetto a ieri mi sentivo meno in forma sul bagnato ma, quando ho visto Bagnaia che si era avvicinato a 7 decimi, sono subito riuscito a guadagnarne altri 3-4 e questo mi ha dato fiducia - ha aggiunto il pilota Pramac-. Non sapremo mai come sarebbe andata. Di certo penso fosse da bandiera rossa un po’ prima, alla fine non si vedeva più niente e non aveva senso ripartire".