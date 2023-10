GP Giappone, rivedi subito la gara on demand

Il GP del Giappone può segnare un punto di svolta nella stagione della MotoGP. Martin scatta dalla pole seguito da Bagnaia e Miller. Pecco proverà a difendere il primo posto nella classifica del Mondiale, è in testa con 8 punti di vantaggio sullo spagnolo del team Pramac. Se vi siete persi la gara di Motegi, qui trovate il programma delle repliche su Sky. E se non volete aspettare, potete anche rivedere subito il Gran Premio on demand in qualunque momento

Martin contro Bagnaia, la lotta per il Mondiale entra nel vivo in MotoGP. Dopo la vittoria nella Sprint, lo spagnolo ha soltanto 8 punti di distacco dal leader della classifica Pecco. Il pilota del team Pramac scatta dalla pole in Giappone, seguito proprio da Bagnaia e Miller in prima fila. Se non siete riusciti a seguire la gara in diretta, nessun problema: la programmazione di Sky Sport vi permette di rivedere subito il Gran Premio del Giappone in qualunque momento.