MotoGp

Con la vittoria nella Sprint a Motegi, Martin accorcia di altri 5 punti da Bagnaia (3° al traguardo): ora lo spagnolo della Pramac è distante 8 punti dal leader della classifica Pecco. Nella sua carriera Martin non è mai stato così vicino alla testa del Mondiale (in precedenza: a 14 punti dopo Le Mans, a 13 punti dopo l'India). Bezzecchi chiude 6° nella Sprint, ha un distacco di 47 punti dalla vetta. Domenica gara alle 8 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW HIGHLIGHTS DELLA SPRINT - GRIGLIA DI PARTENZA