Bagnaia e Martin da record, mai visto un distacco così ridotto in MotoGP

Dopo il trionfo in Giappone, adesso Martin ha solo tre punti di distanza dal leader della classifica Bagnaia. Nella storia della top class si tratta di un primato: in precedenza il distacco minimo a questo punto del campionato era stato di 9 punti, nel 1991, tra Wayne Rainey e Mick Doohan (seppur con qualche differenza nel sistema del punteggio).

Ci sono solo 3 punti tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin , i primi due della classifica mondiale. Un margine estremamente ridotto, inedito per il 14° weekend del Mondiale. Si tratta infatti di un nuovo primato : in precedenza il gap minimo a questo punto del campionato era stato di 9 punti, nel 1991, tra Wayne Rainey e Mick Doohan; con due asterischi. Il primo è dovuto al fatto che all’epoca il sistema di punteggio era diverso , ed il secondo che quest’anno ci sono anche le Sprint che, al momento e contro le previsioni, invece di ingigantire i distacchi, li hanno ridotti. Diversa anche la lunghezza dei campionati, ovviamente: nel 1991 dopo il 14° GP mancava solo il round finale, quest’anno invece siamo a meno di tre quarti dei 20 GP previsti. Martin ha ridotto il gap con prestazioni inedite , sia per lui, che per la prima volta infila 4 podi consecutivi, che per la MotoGP: è il primo infatti che vince 3 Sprint di fila. Rimanendo sempre in testa, peraltro.

Weekend perfetto per Martin a Motegi: dopo pole, record della pista e Sprint, lo spagnolo del team Pramac vince anche la gara della domenica (interrotta a metà per pioggia) e si porta ad appena tre punti di distanza dal leader della classifica Bagnaia (2° in Giappone). Bezzecchi chiude il GP al 4° posto, adesso ha un distacco di 54 punti da Pecco.

Marc Marquez torna sul podio

In India cadevano i 700 giorni (esatti…) dall'ultima vittoria di Marc Marquez, a Misano nel 2021; purtroppo Marc non è stato in grado di tornare al successo in occasione della ricorrenza "tonda", ma si è rifatto in Giappone dove è tornato sul podio, dopo un'assenza di 350 giorni esatti. Non finiva tra i primi 3 in un GP da Phillip Island 2022.