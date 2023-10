Dopo i rispettivi infortuni alla clavicola, Bezzecchi e Marini sono partiti in direzione Indonesia, dove svolgeranno la visita di controllo per provare a ottenere l'idoneità necessaria per tornare in pista. Marco: "Non sarà facile, sarà un weekend in salita e davvero impegnativo, ma voglio provarci". Marini: "Il recupero dall’infortunio procede bene, non sarà un GP facile, ma sono motivato a fare bene". Domenica la gara alle 9 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP INDONESIA, LA GUIDA TV SU SKY

Luca Marini e Marco Bezzecchi ci provano. I due piloti del team Mooney VR46 sono partiti in direzione Mandalika per provare a prendere parte al GP Indonesia (in programma dal 13 al 15 ottobre) dopo i rispettivi infortuni. La conferma arriva direttamente dal team satellite Ducati, che attraverso un comunicato fa sapere che "Marco Bezzecchi e Luca Marini sono in viaggio per raggiungere il tracciato di Mandalika, dove questo fine settimana si corre la quindicesima gara della stagione 2023. Entrambi infortunati alla clavicola (Marco la destra e Luca la sinistra, ndr) e reduci dall’intervento chirurgico per ridurre la lesione presso l’Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia della UNIMORE, i piloti del Mooney VR46 Racing Team si sottoporranno al check medico finale in circuito e avere così la green light per la gara". Marini svolgerà un controllo medico giovedì 12 ottobre, mentre Bezzecchi si sottoporrà a una visita in circuito venerdì 13 ottobre. Entrambi sperano di poter ricevere il 'fit' dai medici ed essere così idonei a scendere in pista. "Vittima di una caduta in allenamento al Motor Ranch di Tavullia nel pomeriggio dello scorso sabato e sotto i ferri la mattina successiva, Marco, attualmente terzo nella generale con 265 punti, si prepara ad una corsa contro il tempo per salire in sella alla sua Ducati Desmosedici GP per le prime libere del venerdì - si legge nel comunicato del team Mooney VR46 -. Processo di recupero in fase più avanzata per Luca, caduto al via della Sprint in India, operato con successo immediatamente al rientro in Italia e unfit per il GP del Giappone. Ottavo nella generale con 135 (P2 tra i Team con 400 punti ndr), ha come obiettivo il rientro alle competizioni in Indonesia".

Bezzecchi: "Sarà un corsa contro il tempo" "Sarà una vera corsa contro il tempo per tentare di essere in pista venerdì mattina a Mandalika. L’infortunio non ci voleva, soprattutto in questo momento decisivo della stagione. Subito dopo l’intervento, si è prospettata la possibilità di tentare di partecipare alla gara. Abbiamo aspettato 48 ore e dopo gli ultimi consulti medici e un programma di fisioterapia molto intenso fino all’ultimo minuto prima della partenza, con il Team, abbiamo deciso di provare a raggiungere l’Indonesia per avere il fit to race. Non sarà facile, sarà un weekend in salita e davvero impegnativo, ma vorrei essere in pista e provarci. Un grazie davvero poi alla squadra, l’equipe medica, l’Academy e tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in questi giorni, ho ricevuto tanti messaggi di affetto e supporto. Hanno sicuramente dato una carica in più".

Marini: "Mi sento pronto per tornare in moto" "Sono felice di tornare in circuito proprio a Mandalika, davanti a tutti i tifosi indonesiani che sono davvero speciali. Il recupero dall’infortunio procede bene, dopo l’operazione ho iniziato subito tutti i trattamenti e la fisioterapia e mi sento pronto a tornare in sella alla Ducati. Aspettiamo il check medico di giovedì, ma l’obiettivo è correre in tutte e tre le gare di questa tripletta e ritrovare le stesse buone sensazioni alla guida che avevo in India. Non sarà un weekend facile, ma sono motivato a fare bene anche per tutte le persone che mi hanno fatto sentire il loro appoggio in queste settimane. Dalla squadra, alla mia famiglia, all’equipe medica, fino all’Academy e tutti i fans".

Salucci (team director): "Faremo di tutto per sostenere Luca e Marco" "Non ci aspetta un weekend facile, con entrambi i piloti al check medico per due infortuni simili che sono capitati in momento davvero cruciale della stagione. Come Team faremo di tutto per sostenerli e aiutarli in questo momento complicato. Un vero peccato, perché sia Luca, come Marco, erano in un momento di grazia e confidenza alla guida senza eguali. Cercheranno di essere entrambi in pista, Luca è più avanti nel processo di recupero, mentre per Marco la situazione è un pochino più complicata. Un grazie va a tutti i nostri tifosi, in queste settimane sono stati fantastici, sui social ci hanno invaso di commenti positivi e incoraggiamenti. Come squadra, non molliamo, faremo il massimo per finire la stagione raccogliendo i migliori risultati possibili e ripagare i nostri fan del loro supporto ineguagliabile".